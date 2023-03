Napoli, senti Kolo Muani: “Sogno di giocare in un grande club. In estate…

L’obiettivo del Napoli Randal Kolo Muani dichiara che sogna di giocare in un grande club e si vedrà in estate il suo futuro

Randal Kolo Muani è presente nella lista degli osservati speciali del Napoli per sostituire Victor Osimhen, qualora il nigeriano dovesse andare via in estate. L’attaccante francese torna a vestire la maglia della Nazionale francese tre mesi dopo la finale dei Mondiali. Al 121′ della finalissima, il goleador dell’Eintracht Francoforte sfiorò il goal vittoria, fermato sul più bello dal Dibu Martinez: episodio che ha dato il là al trionfo dell’Argentina di Lionel Messi.

Ai microfoni de L’Equipe, Kolo Muani ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Non vedevo l’ora di questo momento, è sempre un piacere. Sono molto orgoglioso di indossare questa maglia, di rappresentare il mio paese. Non vedevo l’ora di tornare dopo la Coppa del Mondo”.

Kolo Muani è uno degli osservati speciali del Napoli

“La numero 9 della Francia arriverà se continuo ad andare avanti così e continuo a essere chiamato. Questo è un obiettivo che mi sono prefissato. Sono ancora me stesso ovvero una persona discreta, riservata, ma che è spesso allegra, a cui piace prendere in giro e ridere”, ha aggiunto Muani.

Lascerai Francoforte quest’estate? “Ne stiamo già parlando, ma sto cercando di concentrarmi sul mio club. Continuiamo le nostre partite e vedremo quest’estate. Ho sempre sognato di giocare in grandi club”.

Sulla convocazione al Mondiale: “L’allenatore mi chiamò e disse che aveva bisogno di me. Presi un taxi e partii per l’aeroporto. Ad essere onesti, mi aspettavo un po’ questa telefonata perché avevo avuto alcuni rumori prima. Avrei preferito essere chiamato prima”.