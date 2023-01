Galeone: “Napoli più forte della Juve. Non giocherà dall’inizio una stella”

Giovanni Galeone ritiene che il Napoli è più forte della Juve e rivela che non giocherà dall’inizio una stella bianconera

Giovanni Galeone, ex allenatore di Napoli e Pescara, esprime la sua opinione su Napoli-Juve. In un’intervista rilasciata ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, lo storico allenatore ed amico di Massimiliano Allegri si sofferma sul big match che si disputerà venerdì prossimo allo Stadio Maradona che sarà sold out per l’occasione: “Parliamoci chiaro, in questo momento il Napoli è molto più forte della Juventus. Non ci sono proprio dubbi. Ad Allegri potrebbe andare bene anche un pareggio considerata la classifica”.

Secondo Giovanni Galeone Federico Chiesa non partirà dall’inizio in Napoli-Juventus

Sempre parlando di Napoli-Juventus poi, Galeone ritiene che Federico Chiesa non partirà dal primo minuto nello scacchiere di Allegri: “No, non giocherà dal primo minuto. Allegri ha bisogno di calciatori che hanno novanta minuti nelle gambe, magari potrebbe inserirlo a partita in corso o sul finale di gara. Ho questa sensazione”.

Infine Galeone ha poi proseguito, indicando chi è il calciatore che secondo lui può far esser protagonista: “Per come sta messa la Juventus, se dovessi puntare una fiches, lo fare sul messicano Hirving Lozano del Napoli”.