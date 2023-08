Napoli, infortunio per Zielinski: le ultime sulle condizioni del polacco

Piotr Zielinski ha rimediato una botta al ginocchio che lo rende in dubbio per l’amichevole di domani contro il Girona.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Tegola per il Napoli nel ritiro precampionato di Castel di Sangro: Piotr Zielinski ha terminato anzitempo l’allenamento odierno per una botta al ginocchio destro. Le condizioni del centrocampista polacco verranno valutate nelle prossime ore dallo staff medico azzurro.

L’infortunio rimediato da Zielinski lo rende in forte dubbio per l’amichevole di domani contro il Girona. Un’assenza pesante per Spalletti, che dovrà probabilmente fare a meno del numero 20.

Quello di Zielinski è l’ultimo di una serie di problemi fisici che stanno affliggendo il Napoli in questa fase di preparazione. Il caso più serio è quello di Mario Rui, out per almeno altre 2-3 settimane. Anche Demme ed Elmas hanno svolto un lavoro differenziato.

La speranza in casa azzurra è che l‘infortunio di Zielinski non sia nulla di grave. Il Napoli vuole avere il polacco al top della condizione per l’inizio del campionato. La sfida contro il Girona dirà se potrà recuperare per sabato.

Nonostante i vari acciacchi, il gruppo di Spalletti prosegue il lavoro in vista degli impegni ufficiali. L’obiettivo è farsi trovare pronti per difendere lo scudetto conquistato nella scorsa stagione.