Ultimi aggiornamenti su Napoli: infortunio Elmas e ritorno Mario Rui prima di Napoli-Cagliari in Serie A.

A 24 ore da Napoli-Cagliari, emergono novità dall’allenamento: infortunio per Elmas e ritorno parziale di Mario Rui.

Napoli, le ultime sull’infortunio di Elmas

Nel calcio, ogni sessione di allenamento può portare novità importanti per la squadra. Per il Napoli, l’ultimo allenamento ha portato una nuova tegola per Mazzarri che ha dovuto fare i conti con un infortunio per Eljif Elmas. Una buona notizia per il tecnico invece arriva dal parziale ritorno in gruppo di Mario Rui.

Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, durante l’allenamento odierno ha subito un infortunio muscolare. Questo problema arriva proprio prima della partita contro il Cagliari, rendendo la sua presenza incerta.

Il centrocampista macedone ha riportato un risentimento muscolare alla coscia sinistra.

Mario Rui Torna Gradualmente

Mario Rui, dopo aver lavorato da solo, ha iniziato a fare parte dell’allenamento con la squadra. Questo è un buon segno per il Napoli, che potrebbe presto riaverlo in campo al 100%.

Mario Rui alterna lavoro di gruppo e sessioni personalizzate. Questo mix aiuta i giocatori a recuperare senza rischiare nuovi infortuni.

Preparativi per la Partita Contro il Cagliari

Il Napoli si prepara per la partita con sessioni tecniche e tattiche. L’allenamento di oggo ha incluso esercizi di riscaldamento e lavoro tecnico, fondamentali per prevenire infortuni e migliorare le capacità individuali dei giocatori. La sessione tattica finale ha permesso di lavorare su specifiche strategie di gioco in vista della partita contro il Cagliari.