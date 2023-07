Napoli, il post virale dal Giappone: “Portateci la maglia scudetto”

“Portateci la maglia scudetto”: Un tifoso del Napoli in vacanza a Tokyo, ha condiviso un’esperienza che ha fatto battere il cuore a tutti i tifosi azzurri.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Un post di un tifoso in vacanza in Giappone è diventato virale: i proprietari di un ristorante gli hanno chiesto di tornare con la maglia del Napoli con lo scudetto.

Napoli, da Tokyo la richiesta: “Ritorna con la maglia tricolore!”

Sta diventando virale sui social un post di un tifoso del Napoli in vacanza in Giappone. Nonostante nel paese il calcio non sia fra gli sport più seguiti, i proprietari del ristorante da lui frequentato gli hanno fatto una particolare richiesta. “Torna assolutamente da noi con una maglia del Napoli con lo scudetto!”.

I commenti dei tifosi: “Orgoglio azzurro!”

I commenti entusiasti dei tifosi azzurri non si sono fatti attendere. “Questo mostra quanto siamo amati in tutto il mondo”, ha scritto un tifoso. Un altro ha commentato: “Questo è il potere del Napoli e del calcio, unisce le persone di ogni parte del mondo”, “Che orgoglio! La passione per il Napoli arriva davvero ovunque!”, “Lo scudetto ha acceso una passione mondiale per i nostri colori!”, “Questo dimostra che abbiamo tifosi in ogni angolo del pianeta!”.

Un successo che va oltre i confini

Le parole dal Giappone testimoniano come la cavalcata tricolore degli azzurri abbia varcato i confini italiani, accendendo passione in tutto il mondo. I tifosi sono impazienti di vedere la maglia con il simbolo dello scudetto stampato. Un motivo d’orgoglio per una tifoseria che si conferma fra le più appassionate.