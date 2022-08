Il Napoli cambia sede del ritiro, la squadra azzurra a Pozzuoli

Il Napoli cambia sede per il ritiro, niente Britannique, la squadra azzurra si ritroverà all’Hotel Serapide di Pozzuoli.

La Ssc Napoli ha scelto la nuova sede dei ritiri pre-partita , gli azzurri si ritroveranno al Grand Hotel Serapide di Pozzuoli. I ritiri quindi non si più l’Hotel Britannique di Corso Vittorio Emanuele o l’hotel Palazzo Caracciolo di Via Carbonara.

Prima di Napoli-Monza, prima partita casalinga per gli azzurri in questo nuovo campionato di Serie A 2022-2023: gli azzurri si ritroveranno a Pozzuoli. Allo stadio Maradona ci sarà il pubblico delle grandi occasioni a salutare la prima casalinga del nuovo Napoli.

Previsti oltre 30mila tifosi allo stadio Diego Armando Maradona.

Napoli in ritiro all’Hotel Serapide di Pozzuoli

L’Hotel Serapide a Pozzuoli aveva già ospitato il Napoli in ritiro in occasione di Napoli-Genoa dello scorso 15 maggio, ultima partita di campionato 2021-2022. Inoltre, la struttura era stata scelta dal patron De Laurentiis per ospitare la famosa cena anti-crisi del 26 aprile 2022, dopo la clamorosa sconfitta di Empoli.