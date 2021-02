Napoli-Granada: le formazioni ufficiali, Gattuso con Insigne-Politano

Napoli con il modulo 3-4-1-2 con il Granada nel match di ritorno di Europa League, Gattuso con Politano-Insigne in attacco.

Tutto Napoli – Gennaro Gattuso ha scelto il modulo 3-4-1-2 col Granada, il tecnico deve fare a meno di Osimhen e Petagna ed ha optato per il tandem offensivo Politano-Insigne, con Zielinski sulla trequarti. Oltre all’attacco del tutto inedito, anche in difesa ci sarà un trio che non ha mai giocato insieme, formato da Rrahamani, Koulibaly e Maksimovic davanti a Meret. A centrocampo spazio a Elmas a sinistra e Di Lorenzo a destra sulle fasce, mentre i centrali sono Fabian Ruiz e Bakayoko.

Napoli-Granada: le formazioni ufficiali

Napoli (3-4-1-2): Meret; Rrahmani, Koulibaly, Maksimovic; Di Lorenzo, Fabian Ruiz,

Bakayoko, Elmas; Zielinski; Politano, Insigne. All. Gattuso

Granada (4-3-3): Rui Silva; Folquier, Duarte, German, Neva; Brice, Gonalons, Montoro; Machis, Molina, Kenedy.

NAPOLI-GRANADA DIRETTA STREAMING E CANALE TV

La partita di Europa League sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva da Sky Sport Uno (numero 201 del satellite; 472 del digitale terrestre) e Sky Sport (254 del satellite).

Napoli-Granada sarà disponibile anche in streaming su Sky Go. Il match tra azzurri e spagnoli andrà in onda a pagamento anche su Now TV.

NAPOLI AGLI OTTAVI DI EUROPA LEAGUE SE…

Batte il Granada con tre goal di scarto (3-0, 4-1 e via dicendo) o più

Batte il Granada per 2-0 nei supplementari per poi vincere ai supplementari con un goal in più o ai rigori

NAPOLI FUORI DALL’EUROPA LEAGUE SE…

Perde contro il Granada

Pareggia contro il Granada

Batte il Granada con uno o due reti di scarto

Batte il Granada per 2-0 nei tempi regolamentari e supplementari per poi perdere ai rigori