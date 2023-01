Mandarini: “Napoli-Atalanta, asse caldo per Gollini. Tutti i dettagli”

Fabio Mandarini ritiene che Napoli ed Atalanta sono in continuo contatto e c’è un asse caldo per Gollini sulla formula

Fabio Mandarini, giornalista del Corriere dello Sport, rivela importanti aggiornamenti sul nome tanto chiacchierato nelle ultime ore a Napoli. Il cronista partenopeo ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro: “Il Napoli, dalle notizie che mi arrivano, sta continuando a parlare con l’Atalanta per Pierluigi Gollini. Il calciatore è diventato portiere di Conference alla Fiorentina ed ha bisogno di nuovi stimoli. Arriverebbe in prestito con diritto di riscatto, questa dovrebbe essere – con molta probabilità – la formula che porterebbe il portiere in azzurro”. Ha evidenziato.

Mandarini ha poi proseguito: “Salvatore Sirigu andrebbe così alla Fiorentina. Ma Gollini è di proprietà dell’Atalanta, quindi il Napoli ne sta parlando con la società orobica. Il giocatore arriverebbe in prestito al Napoli, l’asse è molto caldo e stanno cercando di trovare un’intesa definitiva per chiudere la doppia operazione”.

“Mi arrivano queste ultimissime di mercato sulla squadra partenopea, che vuole portare a termine questa situazione di mercato per chiudere la sessione”. Ha concluso Mandarini.