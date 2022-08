Napoli-Girona: le formazioni ufficiali, out Kvaratskhelia

Napoli-Girona, terza amichevole internazionale a Castel di Sangro per la squadra di Luciano Spalletti. Il campionato comincia il 15 agosto ed il tecnico sta testando i suoi uomini in vista della prima partita Verona-Napoli.

Durante l’amichevole di oggi Spalletti non schiera Kvaratskhelia titolare, il georgiano sta impressionando in questo ritiro ma ha avuto un problema alla coscia e quindi non parte titolare. Al suo posto c’è Lozano, con Politano che gioca a destra. Confermato Kim in difesa al fianco di Rrahmani, così come Meret che però potrebbe essere ceduto.

Formazione ufficiale Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim MinJae, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Fabian, Politano, Osimhen, Lozano.

A disposizione: Marfella, Contini, Demme, Juan Jesus, Elmas, Olivera, Zielinski, Zerbin, Petagna, Costanzo, Ostigard, Zanoli, Gaetano, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti

Formazione ufficiale Girona: Carlos, Arnau, David Lopez, Stuani, Riquelme, Valery, Aleix Garcia, Juanpe, Terrats, Bueno, Urena.

A disposizione: Lluc Matas, Herrera, Castellanos, Saiz, Yan Couto, Monjonell, Joel Roca, Alex Sala, Pau Victor, Biel Farres, Alex Almansa. Allenatore: Miguel.

Dove vedere la partita in tv e streaming

La terza amichevole del Napoli verrà trasmessa in pay per view sul canale facebook ufficiale della SSCN, ma anche attraverso la piattaforma Sky e Sky Go con un costo di 9,99 euro. Non sarà possibile vedere la partita gratuitamente in alcun modo. Il canale spagnolo Canal Esport3 trasmetterà il match, ma è visibile solo sul territorio spagnolo, quindi chi è collegato dall’Italia e da altre parti del mondo non potrà vedere il match in chiaro.

Partita: Napoli-Girona

Data: 3 agosto 2022

Orario: 20.30

Canale tv: Sky Sport (canale 251, pay per view)

Streaming: Facebook (in pay per view).