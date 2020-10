Napoli- AZ Alkmaar, Gattuso commenta la sconfitta alla prima di Europa League. Il tecnico azzurro contrariato per come è maturato lo 0-1.

Rino Gattuso, allenatore del Napoli, analizza ai microfoni si Sky sport la sconfitta contro l’AZ Alkmaar. Ecco le sue parole:

“Non dovevamo perdere, possesso palla sterile. Nel primo tempo abbiamo fatto qualcosa, nel secondo tempo abbiamo fatto molto poco, oggi potevamo stare una giornata e non avremmo fatto gol. Non possiamo perdere questo tipo di partite, abbiamo fatto il solletico agli avversari. Serve più fame e giocare senza palla. Ogni partita ha una storia a sè, tra tre giorni abbiamo un’altra partita. Ci siamo complicati il cammino europeo, ora non possiamo più sbagliare“.

Gattuso ha poi aggiunto : “L’AZ Alkmaar ha cacciato fuori tanta motivazione, hanno fatto una grande partita. Forse le tante assenze per il Covid li ha spronati. Noi siamo mancati, abbiamo giocato troppo con il pallone sui piedi, è mancata la mentalità. Siamo mancati negli ultimi 10-15 metri, dovevamo fare meglio. Loro hanno fatto un solo tiro e hanno segnato, potevamo fare meglio sul loro gol. In Europa capitano questo tipo di partite, questo ci servirà da lezione. Forse abbiamo avuto troppi complimenti negli ultimi tempi, ai ragazzi non posso dire nulla, hanno fatto la partita che dovevano. Ci mancano Zielinski e Elmas e questo si fa sentire. La prestazione della squadra mi è piaciuta“.