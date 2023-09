Napoli, Garcia soddisfatto: “Gestita bene, Kvara e Anguissa al top. Felice per Gaetano”

Rudi Garcia elogia il suo Napoli dopo la vittoria per 4-0 sul Lecce: “Siamo sulla strada giusta”.

CALCIO NAPOLI. Grande soddisfazione per Rudi Garcia al termine di Lecce-Napoli. Il tecnico azzurro, intervistato da DAZN, ha elogiato la prova della sua squadra nel convincente 4-0 in casa dei salentini.

Abbiamo gestito bene la partita, partendo forte fin dall’inizio,” ha dichiarato Garcia. “Sono particolarmente contento per Ostigard, un giocatore che mette sempre la squadra al primo posto. Anche Osimhen, nonostante non fosse in campo dall’inizio, ha dimostrato il suo valore segnando un gol.”

Garcia ha anche elogiato il suo staff per aver individuato le aree chiave in cui il Napoli poteva capitalizzare. Ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra e ha elogiato i giocatori per aver imparato dalla sconfitta precedente contro Genova.

Parlando dei singoli giocatori, Garcia ha detto: “Natan si è integrato bene nella squadra. È molto intelligente e ha compreso rapidamente ciò che volevamo da lui. Anguissa e Kvaratskhelia sono tornati al loro livello ottimale, il che ha aiutato la squadra a trovare una maggiore continuità.”

Garcia ha anche menzionato l’importanza di Zielinski per la squadra e ha elogiato Osimhen per aver ceduto un rigore a un compagno di squadra, sottolineando l’importanza dello spirito di squadra.

Guardando al futuro, Garcia ha anticipato l’imminente sfida in Champions League. “Abbiamo tre giorni per prepararci e una conferenza stampa da tenere. Siamo soddisfatti della nostra vittoria e ora l’obiettivo è recuperare e dare il massimo davanti ai nostri tifosi,” ha concluso.

Con una squadra in forma e un allenatore fiducioso, il Napoli sembra essere in una posizione forte per affrontare le prossime sfide, sia in campionato che in Europa.