Napoli sconfitto dalla Fiorentina, sul web tifosi viola e Juventini alleati contro gli azzurri

Al fischio finale di Napoli-Fiorentina, i tifosi viola insieme agli Juventini hanno preso d’assalto i social, molti gli sfottò verso i tifosi azzurri.

La sconfitta del Napoli contro la Fiorentina e il conseguente addio al sogno scudetto, hanno demoralizzato i tifosi azzurri. Sui social è andata in scena un’alleanza particolare tra i tifosi viola e quelli della Juventus. sulla carata rivali da sempre, ma evidentemente quando si tratta di Napoli, esce fuori la vera natura delle cose e delle persone.

I tifosi della Fiorentina, gioiscono per aver fatto perdere al Napoli il treno scudetto, felici che se la giocheranno ancora una volta le squadre del Nord, a dar man forte i tifosi viola sono accorsi i tifosi della Juventus, che invece di raccogliere i cocci di una stagione penosa dal punto di vista del gioco, e di ringraziare gli arbitri per i tanti errori commessi a vantaggio della squadra di Allegri si sfogano contro il Napoli.

Moltissimi i commenti offensivi e gli inni al Vesuvio sparsi per i vari canali social. Molti i meme e le foto ironiche. Pochissimi i commenti intelligenti, come spesso capita a certe latitudini. Al Napoli resta l’amarezza di aver giocato l’ennesima partita sotto tono, ma a certi personaggi consigliamo di guardare in casa propria. Aver fermato il Napoli per loro è un vanto, e lo capiamo bene.

Ecco alcuni commenti che si trovano in rete:

“Con le mani con i piedi, o scudetto ciao ciao Napoli-Fiorentina 2 – 3”.

“Napoli- Fiorentina Grazie Viola”.

“La Viola si riconferma bestia nera degli azzurri”.

“SCONFITTA !!!!é finito il sogno scudetto”.

“Sotto il vesuvio, l’hanno presa benino, forza Juve”.

“E’ colpa della juve,quando chiedi di #Napoli-Fiorentina e ti dicono 2-3