De Maggio: “Napoli? Era già stata organizzata una festa: vi racconto”

Valter De Maggio svela che era già stata organizzata una festa per lo Scudetto del Napoli e racconta nei dettagli

Valter De Maggio parla della partita tra Napoli e Salernitana a Pressing: “Il vantaggio della Lazio aveva spento un po’ l’entusiasmo ma dopo è iniziata la festa anticipata alla rete dell’Inter. Una giornata che rimarrà indimenticabile con il Maradona che vibrava. La tavola sembrava apparecchiata ma poi c’è stata la doccia gelata del pareggio di Dia. C’è stato un pizzico di delusione ma la festa è solo rimandata. La gente ha continuato a festeggiare anche dopo la partita. Come il caffè sospeso, questo è uno scudetto sospeso per una festa che arriverà tra pochissimo. Con il senno di poi al Napoli forse conveniva giocare di sabato”.

De Maggio conferma che Udinese-Napoli potrebbe cambiare orario

Dice la sua Ivan Zazzaroni: “Per quanto riguarda il match contro l’Udinese vorrei dire che l’anticipo di orario sarà fatto quasi sicuramente per questioni di ordine pubblico. Ne stanno già parlando al Viminale e se arriva l’ordine dalla Prefettura la Lega non può farci nulla. Il match contro la Salernitana non lo volevano spostare assolutamente”.

De Maggio ha confermato l’ipotesi: “Confermo, si sta spingendo verso un cambio d’orario. Si vuole fare in modo di spalmare la festa così che i giocatori possano festeggiare con i tifosi. Anzi vi annuncio che era già stata organizzata la festa al Maradona con una scaletta nei minimi dettagli e si sta parlando di aprire lo stadio anche giovedì sera in modo che la squadra possa andare incontro all’abbraccio dei tifosi di ritorno da Udine”.