Napoli- Empoli: probabili formazioni, canaleTV e Streaming

Napoli-Empoli, match della dodicesima giornata di Serie A. Informazioni su canali TV, diretta streaming, formazioni e molto altro.

Notizie calcio Napoli – In un momento cruciale per entrambe le squadre, Napoli ed Empoli si preparano ad affrontarsi nel lunch match della dodicesima giornata di Serie A. I tifosi di calcio sono in attesa di questo incontro, che promette di essere ricco di emozioni e di momenti chiave per la stagione di entrambe le formazioni.

Il Napoli, attualmente a 21 punti in classifica, si trova subito dietro al gruppo di testa formato da Inter, Juve e Milan. Dopo un pareggio interno in Champions League contro l’Union Berlino, la squadra di Garcia cerca di ritrovare la sua forma migliore. Dall’altra parte, l’Empoli, con soli 7 punti e due vittorie in campionato, si trova in fondo alla graduatoria e cerca di invertire la sua rotta.

Napoli-Empoli: Canale TV e Diretta Streaming

Partita: Napoli-Empoli

Napoli-Empoli Data: Domenica 12 novembre 2023

Domenica 12 novembre 2023 Orario: 12:30

12:30 Canale TV: DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251)

DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251) Streaming: DAZN, NOW, Sky Go

Probabili Formazioni Napoli-Empoli

Il Napoli potrebbe vedere il ritorno di Rrahmani e Lobotka, mentre Olivera potrebbe riconquistare la fascia sinistra. Per l’Empoli, Ebuehi e Cacace sono pronti a tornare titolari, ma Baldanzi sarà assente a causa di un infortunio.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Garcia.

Empoli (4-3-2-1): Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Maleh; Cancellieri, Cambiaghi; Caputo. All. Andreazzoli.

Dove Vedere Napoli-Empoli in TV

Napoli-Empoli sarà trasmessa in diretta su diversi canali Sky Sport e su DAZN. Gli abbonati a entrambi i servizi possono attivare Zona DAZN per vedere la partita sul canale 214 di Sky.

Napoli-Empoli in Diretta Streaming

Il match sarà disponibile in diretta streaming su DAZN, NOW e Sky Go, offrendo ai tifosi diverse opzioni per seguire la partita in diretta.

Telecronisti

DAZN offrirà la telecronaca di Dario Mastroianni ed Emanuele Giaccherini, mentre su Sky i commenti saranno affidati a Federico Zancan e Nando Orsi.

