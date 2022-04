Napoli, Elmas: “Ho sempre creduto allo scudetto. Ora serve cazzimma. Pandev mi ha detto queste parole su Napoli”

Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio KissKiss Napoli in avvicinamento alla gara con la Fiorentina.

Eljif Elmas ha realizzato il goal del definitivo 1-3 che ha consacrato la vittoria del Napoli contro l’Atalanta. Il centrocampista macedone, ha parlato della lotta scudetto ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli:

“Siamo andati a Bergamo e abbiamo disputato un’ottima partita. Era una gara molto complicata così come lo saranno anche le prossime. Siamo contenti di avere vinto, ma ora guardiamo avanti sperando di ripeterci anche in futuro. La mia rete è nata da un contropiede e sono felice di avere dato il mio contributo alla causa. Ora però dobbiamo vincere anche le prossime partite“.

Elmas Sullo scudetto

“Ci abbiamo sempre creduto. Abbiamo un grande allenatore, una squadra forte: punteremo a fare il massimo fino al termine della stagione. Ci stiamo allenando bene, ora pensiamo solo alla Fiorentina perché sappiamo quanto sia ostica la squadra di Italiano. Si può vincere anche non giocando bene, in questi casi ci vuole anche cazzimma. Ho parlato anche con Pandev: mi ha raccontato di quanto l’ambiente azzurro sia bello e caldo, appassionato“.

Spalletti e la nazionale

“Mi vuole bene e io voglio bene anche lui. Ci ha cambiato in tante cose”.

Italia-Macedonia del Nord: “Mi è dispiaciuto per l’Italia, ma per il mio Paese è stata una gioia incredibile. Il calcio è così: non sempre vincono sempre i grandi”.

“Ho giocato ovunque, non ho fatto il portiere, ma non lo dico a Ospina altrimenti si arrabbia (ride, ndr). Preferisco fare il trequartista, ma mi adatto ovunque: l’importante è giocare”.