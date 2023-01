“Napoli eliminato, mi fa piacere”: La risposta di Sosa spiazza tutti

Botta e risposta su Tele A, tra il giornalista Antonio Corrado e Roberto “Pampa” Sosa sull’eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia.

I tifosi del Napoli sono rimasti delusi dalla sconfitta e dall’eliminazione dalla Coppa Italia, e anche la società non avrà certamente gradito l’uscita degli azzurri dalla competizione, visto che ci sarebbero stati importanti incassi e premi. Tuttavia, non tutti a Napoli piangono per questa eliminazione.

Antonio Corrado, ospite del programma televisivo “Fuorigioco” su Tele A, ha dichiarato: “Il Napoli è stato eliminato dalla Coppa Italia, ma io sono ‘contento’. Naturalmente utilizzo questa parola tra virgolette. Il Napoli sarà impegnato in un tour de force tra campionato e Champions League e la priorità non poteva essere la Coppa Italia.”

Roberto Sosa, ospite del programma ha spiazzato tutti:”Non sono d’accordo, Spalletti ha fatto bene a cambiare quasi tutti. Ha lasciato spazio a chi ha giocato meno. Quando ero un calciatore e non ero titolare aspettavo partite come questa per mettermi in mostra“.

In generale, anche se la sconfitta e l’eliminazione dalla Coppa Italia sono state una delusione per i tifosi e la società, c’è anche la prospettiva di concentrarsi sul campionato e sulla Champions League, competizioni importanti per il Napoli. Inoltre, l’allenatore ha voluto dare spazio ai giocatori meno utilizzati, perché hanno l’occasione di mostrare il loro valore.