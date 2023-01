Nubifragio al Maradona: Napoli fuori dalla Coppa Italia

Il Napoli è fuori dalla Coppa Italia la partita dello Stadio Maradona con la Cremonese termina 6-7 dopo il calci di rigore.

Spalletti lancia una formazione completamente nuova: i dieci giocatori di movimento erano tutti diversi rispetto alla gara giocata con la Juventus, solo Meret è stato confermato titolare, anche perché Sirigu sta per firmare con la Fiorentina, con Gollini che si trasferirà in azzurro.

Spalletti punta sui giovani Zerbin e Gaetano, con quest’ultimo schierato nel ruolo di Lobotka. Nei primi minuti il Napoli è impacciato e la Cremonese passa in vantaggio Pickel al 18′ su ripartenza guidata da Okereke, vera spina nel fianco dei partenopei. Ma al 33′ Juan Jesus mette subito le cose a posto con il pareggio su sviluppo da calcio d’angolo. Al 36′ il sorpasso è servito con Simeone che da attaccante di razza piazza in rete un bel cross di Zerbin.

Tutto fatto? Assolutamente no, perché il Napoli nella ripresa, sotto la pioggia battente, dovrebbe chiudere la partita. Spalletti inserisce al 65′ anche Politano, Anguissa e Lobotka per Zerbin, Raspadori e Gaetano per cercare di chiudere il match, ma troppi tocchi superflui e poca lucidità, come nel caso del passaggio sbagliato da Ndombele per Raspadori, non permettono agli azzurri di chiudere la pratica. E così al minuto 87′ arriva il pareggio di Felix che condanna il Napoli ai supplementari.

Spalletti inserisce anche Osimhen che al primo pallone toccato impegna severamente Carnesecchi, sulla ribattuta Simeone va a colpo sicuro ma il tiro sbatte prima sul palo e poi sulla traversa. L’assedio finale sotto il nubifragio napoletano serve a poco. Ai rigori segnano tutti, tranne Lobotka che calcia fuori ed ai Quarti di finale ci va la Cremonese che gioca una partita attenta e di sostanza e festeggia una vittoria insperata.

Napoli-Cremonese: il tabellino

RETI: 18′ Pickel (C), 33′ Juan Jesus (N), 36′ Simeone (N), 87′ Afena-Gyan (C)

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Bereszynski, Ostigard (82′ Kim), Juan Jesus, Olivera; Ndombele (101′ Osimhen), Gaetano (65′ Lobotka); Elmas (85′ Zielinski), Raspadori (65′ Anguissa), Zerbin (64′ Politano); Simeone.

A disp.: Marfella, Sirigu, Mario Rui, Rrahmani, Di Lorenzo, Zedadka.

All.: Luciano Spalletti

CREMONESE (3-5-2):Carnesecchi; Hendry (82′ Zanimacchia), Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Pickel (108′ Aiwu), Castagnetti (66′ Afena-Gyan), Meité, Quagliata (70′ Valeri); Okereke (66′ Buonaiuto), Ciofani (66′ Tsadjout).

A disp.: Saro, Sarr, Milanese.

All.: Davide Ballardini

ARBITRO: Sig.ra Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno (Assistenti: Sig. Francesca Di Monte di Chieti e il Sig. Tiziana Trasciatti di Foligno. Quarto uomo: Sig. Marco Di Bello di Brindisi. Var: Sig. Valerio Marini di Roma 1. A-Var: Oreste Muto di Torre Annunziata).

AMMONITI: Vasquez (C), Okereke (C), Quagliata (C), Zerbin (N), Juan Jesus (N), Meité (C), Valeri (C)

ESPULSI: Sernicola (C)

ANGOLI: 5-2

RECUPERI: 4′ ; 6’+2 ; 1′ ; 2′.