Napoli e Juve su James Rodriguez: Il colombiano saluta il Bayern

Il Napoli e la Juventus su James Rodriguez: il colombiano saluta il Bayern Monaco e nel suo futuro forse ci sarà la Serie A. I dettagli

Napoli e Juve su James Rodriguez: Il colombiano via dal Bayern ed è in cerca di un Club. James Rodriguez avrebbe dato mandato al proprio agente, il potente Jorge Mendes, di trovargli una nuova sistemazione. Il prestito biennale del colombiano al Bayern Monaco terminerà il prossimo mese: il giocatore farà ritorno al Real Madrid, proprietaria del cartellino, ma senza appartenere ai progetti tecnici di Zidane. Tra le potenziali destinazioni del trequartista rispunta anche il Napoli: l’indiscrezione parte dai media tedeschi e arriva in Italia, aggiungendo che il 27enne gode della stima di Carlo Ancelotti e che non è da escludere preventivamente alcuna ipotesi.

Napoli e Juve su James Rodriguez

Napoli e Juve su James Rodriguez, è duello tra le due big per il colombiano. Secondo quanto rivela Sky Deutschland, è al termine la storia tra il Bayern Monaco ed James Rodriguez. La decisione del giocatore, pronto a tornare al Real Madrid dal prestito, è definitiva ed il Bayern Monaco non sarebbe disposto a pagare i 42 milioni di euro per il riscatto del giocatore dal Real Madrid. Tra le interessate al fantasista ci sarebbe anche la Juventus, ma sul 27enne anche gli occhi del Napoli, con Ancelotti che lo ha già allenato in passato.

Il colombiano saluta il Bayern, le news

James Rodriguez è sul mercato. Il trequartista colombiano dopo due anni lascerà il Bayern Monaco. Sia il giocatore che il club hanno deciso di non proseguire assieme. Rodriguez tornerà così al Real Madrid, proprietario del cartellino. Il giocatore, che era un pallino di Zidane, difficilmente resterà con i ‘blancos’, che stanno per acquistare Eden Hazard, uno degli ultimi grandi numeri 10. Il futuro del ‘Cafetero’ potrebbe essere in Italia e il club azzurro.

Juventus e Napoli, possibili destinazioni

Il Bayern Monaco non è disposto a pagare i 42 milioni di euro per il riscatto del calciatore colombiano per il riscatto di Rodriguez che tornerà al Real Madrid, l’ufficialità arriverà dopo la finale di Coppa di Germania tra Bayern Monaco e Lipsia, che si disputerà sabato 25 maggio. Il Real non dovrebbe mantenerlo in rosa e lo metterà sul mercato. James ha un contratto fino al 2021, costa tanto ma non quanto qualche anno fa, perché con i bavaresi ha inciso molto poco. La Juventus lo ha seguito in passato, quando Allegri voleva un trequartista, adesso è tutto da capire considerato che il successore del tecnico livornese ancora non c’è. Si è parlato anche del Napoli, tempo fa, ma l’ingaggio di James Rodriguez è molto alto, sette milioni netti a stagione.

La carriera di James Rodriguez

Una carriera strepitosa quella del colombiano che ha vinto trofei in Argentina, in Portogallo, in Spagna, con il Real Madrid ha conquistato due Champions League, e in Germania. 19 titoli, più lo scettro di re dei bomber del Mondiale 2014. Grandi giocate, assist e gol per il ‘Bandido’ cresciuto nell’Envigado, piccolo club che pare molti anni fa sia stato sovvenzionato anche da Pablo Escobar, che viveva in quella cittadina nei pressi di Medellin. James nonostante il suo grande talento non è mai riuscito a fare il definitivo salto di qualità.