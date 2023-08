Napoli: due operazioni di calciomercato in chiusura imminente

Calciomercato Napoli, il club di Aurelio De Laurentiis sta per acquistare Gabri Veiga dal Celta Vigo, cessione per Piotr Zielinski.

Doppia operazione di calciomercato in corso per il Napoli. Aurelio De Laurentiis sta per piazzare un colpo in entrata e l’altro in uscita. Partiamo da quello in uscita con Zielinski che va in Saudi Pro League. Fabrizio Romano fa sapere che l’operazione tra la SSCN e l’Ah Ahli è praticamente chiusa, le prossime ore saranno decisive per definire i dettagli. Anche il Napoli è convinto dell’operazione, con il giocatore che è pronto ad accettare la ricchissima offerta araba.

Ma nello stesso momento il Napoli sta per chiudere l’acquisto di Gabri Veiga con il Celta Vigo. Il giocatore oggi non è sceso in campo da titolare contro l’Osasuna ed è entrato solo al minuto 73, quando Rafa Benitez ha tentato il tutto per tutto per evitare la sconfitta.

Anche l’operazione tra Napoli e Celta Vigo viene data come praticamente chiusa, con l’arrivo di Gabri Veiga in Serie A. In questo modo il Napoli è pronto a finalizzare due operazioni di calciomercato, incassando circa 30 milioni di euro per la cessione di Zielinski e spendendo 35 milioni di euro (con bonus) per l’acquisto di Gabri Veiga.