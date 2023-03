Napoli-Dombele spunta un patto con il Tottenham: I dettagli

Napoli, Tanguy Ndombele potrebbe restare in azzurro, spunta un patto con il Tottenham, anche per la prossima stagione.

Tanguy Ndombele, ex giocatore del Tottenham, è stato uno dei colpi dell’estate del Napoli grazie all’acquisto in prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro. Il calciatore è stato acquistato dai londinesi nel 2019 per 65 milioni di euro, ma in Premier League non ha avuto un impatto significativo. Nonostante ciò, le sue abilità tecniche sono di alto livello e ha dimostrato di essere un valido giocatore sotto la guida del Napoli.Napoli-Dombele spunta un patto con il Tottenham

Inizialmente si pensava che Ndombele avrebbe giocato come titolare, ma gli insostituibili Anguissa, Lobotka e Zielinski lo hanno relegato in panchina. Tuttavia, il calciatore sembra essere felice di far parte della squadra azzurra e sarebbe disposto a rimanere, ma la situazione del riscatto è ancora incerta.

Il Napoli non sembra essere disposto a pagare 30 milioni di euro per riscattare il giocatore. Secondo alcune voci provenienti dall’Inghilterra, ci sarebbe una gentlemen agreement. Se nessun club dovesse acquistare il francese nella prossima estate, il Tottenham sarebbe disposto a girare nuovamente in prestito Ndombele al Napoli e abbassare ulteriormente il diritto di riscatto per il 2024.

Al momento, alcune squadre inglesi e francesi hanno mostrato interesse per il giocatore e la situazione potrebbe evolversi entro giugno.