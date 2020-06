Napoli: dead line per il rinnovo di Milik: ultima offerta al calciatore

Il Napoli ha fatto l’ultima offerta di rinnovo contrattuale per Arkadiusz Milik, la SSCN è pronta ad attendere una risposta fino alla fine del mese.

E’ Gazzetta dello Sport a fare il punto sulle ultime novità in casa Napoli in termini di rinnovo di contratto legate ad Arek Milik. L’attaccante polacco ha un contratto in scadenza nel 2021 e fino ad ora non ha trovato l’accordo per un rinnovo contrattuale. Il Napoli ha fissato la dead line per il suo rinnovo: o si fa entro fine mese o sarà ceduto. Questa la condizione ultima posta dalla società di Aurelio De Laurentiis che attraverso Cristiano Giuntoli ha fatto un ulteriore tentativo per convincere il calciatore a restare in Campania.

Tentativo che potrebbe restare vano dato che oramai il calciatore sembra orientato a lasciare la maglia azzurra. Il rinnovo di Mertens mette Milik in perenne competizione con il belga per il ruolo di punta centrale e questo non fa altro che aumentare i suoi dubbi. Inoltre ci sono le sirene di Premier League, Liga Spagnola e della Juventus in Serie A a stimolare la voglia del polacco di lasciare Napoli. In questa prospettiva diventa sempre più complicata la sua partenza, ecco perché mister Gattuso molto probabilmente lo lascerà in panchina per qualche partita preferendogli Mertens.