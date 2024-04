Il Mattino lancia la Bomba: “De Laurentiis ha scelto Pioli, contatti avviati e contratto monstre”

Dopo settimane di valutazioni, Aurelio De Laurentiis sembra aver individuato in Stefano Pioli il nuovo allenatore del Napoli. Contatti già avviati con l’entourage del tecnico.

Sembra essere arrivata la svolta tanto attesa per la panchina del Napoli. Dopo settimane di valutazioni e riflessioni, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe individuato in Stefano Pioli il profilo ideale per guidare la rivoluzione tecnica in casa azzurra. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, sarebbero già stati avviati i contatti con l’entourage dell’attuale allenatore del Milan.

Pioli in pole, ma l’ipotesi Conte non tramonta

La scelta di De Laurentiis sarebbe ricaduta su Pioli dopo i primi sondaggi esplorativi effettuati nei mesi scorsi, quando il tecnico emiliano era ancora concentrato sul Milan. Gli approcci sono diventati più intensi nelle ultime settimane, complici i risultati negativi dei rossoneri che li hanno visti allontanarsi dalla zona scudetto ed essere eliminati dall’Europa League.

Non va però dimenticata la pazza idea Conte, una suggestione che solletica De Laurentiis da ottobre ma che al momento sembra essere troppo proibitiva per diventare realtà. L’ex allenatore dell’Inter resterebbe un’alternativa succulente, ma al momento De Laurentiis sembra orientato a virare con forza su Pioli.

Rivoluzione Napoli con Manna ds

La rivoluzione del Napoli prevede inoltre l’arrivo di Giovanni Manna come nuovo direttore sportivo. Sarà lui, in sinergia con De Laurentiis e il nuovo allenatore, a doversi occupare della campagna acquisti per ricostruire una rosa all’altezza delle ambizioni del club.

Pioli rappresenterebbe una scelta di esperienza e garanzie, reduce da uno scudetto vinto sulla panchina del Milan e da stagioni caratterizzate da alti e bassi. La sfida di riportare il Napoli nell’elite del calcio italiano potrebbe essere la giusta motivazione per rilanciarsi dopo le difficoltà dell’ultimo periodo in rossonero.

Con i contatti già avviati, l’arrivo dell’ex tecnico di Lazio e Fiorentina potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane, dando il via alla tanto attesa nuova era del Napoli.