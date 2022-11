Bellinazzo: “Gestione De Laurentiis? Napoli un unicum in Italia per la sua vision”

Marco Bellinazzo dichiara che, a proposito della gestione di Aurelio De Laurentiis, il Napoli è un unicum in Italia per la sua vision

Marco Bellinazzo, esperto di finanza nel calcio de “Il Sole 24 Ore”, si è soffermato sul Napoli all’interno di un’intervista ai microfoni della trasmissione “Un calcio alla radio”, sulle frequenze di Radio Napoli Centrale: “È un peccato perdere le radici popolari del calcio, è quello che lo distingue dagli altri spettacoli d’intrattenimento. Gestione di De Laurentiis? Ho sempre riconosciuto la sua gestione, non c’è mai stata partita. Il Napoli è un unicum in Italia per vision sportiva nell’anno in cui abbassa monte ingaggi e ammortamenti”.

Bellinazzo ha poi proseguito: “Ritorno ad un calcio più pulito? Me lo auguro, ma non credo e neppure credo sia giusto. Se il calcio perde credibilità, perde l’unica ragione che lo rende un fenomeno sociale ed economico. Arrendersi a logiche prettamente finanziare e di potere, nel momento in cui il calcio è più vulnerabile, vuol dire perdere una sfida”.

“Non nego che il cliente non debba essere cliente, ma non può essere solo quello”. Termina l’esperto di finanza nel calcio attraverso l’emittente partenopea