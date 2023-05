Napoli in Corea del Sud: la tournée con lo scudetto cucito addosso

Ad annunciare la novità il giornalista di Sky Sport, Francesco Modugno. Tutti i dettagli sulla tournée del Napoli in Corea del Sud.

Il Napoli si prepara ad una grande avventura in Corea del Sud: i partenopei andranno in tournée nel paese asiatico, nella “casa di Kim”, ma prima vogliono conquistare l’ormai ambito Scudetto che all’ombra del Vesuvio manca da 33 anni. E’ quanto annunciato dal giornalista di Sky Sport, Francesco Modugno.

SCUDETTO NAPOLI: GLI AZZURRI IN COREA DEL SUD

Il Napoli in Corea del Sud. Il club partenopeo vuole portare lo scudetto cucito addosso in questa avventura asiatica e mostrare al mondo il proprio valore. Questa importante novità è stata comunicata durante la trasmissione di Sky Sport 24, dove Modugno ha anche parlato della grande flessibilità della città di Napoli, capace di adattarsi alle situazioni impreviste.

“Sarà questa una stagione lunghissima, perché molto probabilmente subito dopo il campionato ci sarà una tournée in Corea del Sud, a casa Min-jae Kim. E lì il Napoli ci vuole andare con lo scudetto cucito addosso. Il Napoli ha rimandato la festa, ma la città ha la capacità di adeguarsi. La flessibilità è tipicamente napoletana. Andrà bede anche sta volta col piano di sicurezza. Ha funzionato anche bene con la Salernitana e ricomincerà domani a partire dalle 21. E, poi, chissà fino a quando”.

Il giornalista ha inoltre sottolineato la forte presenza della comunità napoletana a Udine, dove si stanno preparando per assistere alla partita della loro squadra. Parallelamente, al Maradona, il tempio del Napoli, saranno installati 8 maxi schermi per consentire a tutti i tifosi di seguire la partita insieme, con biglietti dal costo di soli 5 euro, parte dei quali devoluta in beneficenza.

“A Udine c’è una fortissima comunità napoletana, arriveranno in 10mila alla Dacia Arena. Parallelamente, invece, al Maradona saranno in 50mila. Ci sarà l’installazione di 8 maxi schermi. Tutti insieme con biglietti dal costo di 5 euro, che poi una parte sarà devoluta in beneficenza”.