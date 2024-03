Osimhen verso il completo recupero: servirà un bomber al top per la rimonta Champions

L’attaccante nigeriano, Victor Osimhen, ha saltato la sfida contro l’Inter e salterà i prossimi impegni internazionali con la nazionale.

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Repubblica, Victor Osimhen ha evitato un infortunio grave, facendo tirare un sospiro di sollievo al Napoli e ai suoi tifosi. Tuttavia, il bomber nigeriano non sarà disponibile per le prossime partite amichevoli della sua nazionale contro Ghana e Mali, essendo stato escluso dalla lista dei convocati.

“Niente di grave, per fortuna del Napoli. Ma ora sarà fondamentale il completo recupero del Pallone d’oro africano, escluso dalla lista dei convocati dalla sua Nigeria per le amichevoli con Ghana e Mali. Il bomber ha già dato tanto alla Nazionale e ora è giusto che dia la priorità alla maglia azzurra, onorando lo stipendio da 10 milioni che gli ha riconosciuto De Laurentiis”.

Il Napoli, guidato dall’allenatore Francesco Calzona, si prepara per l’importante incontro contro l’Atalanta al Maradona, previsto per sabato santo. In questa fase cruciale della stagione, il contributo di Osimhen potrebbe rivelarsi decisivo per le ambizioni del club, specialmente nella lotta per una posizione in Champions League.

“Alla ripresa ci sarà infatti lo scontro diretto di sabato santo contro l’Atalanta al Maradona e i compagni si aspettano da VO9 una spinta decisiva. Con Osimhen al top ci saranno più possibilità di tentare la rimonta Champions League”,

Con soltanto nove partite rimanenti in maglia azzurra, il giocatore sta per dire addio al club partenopeo. Si è speculato molto sulle prossime mosse del talentuoso attaccante, con molte squadre europee interessate a garantirsi i suoi servigi.