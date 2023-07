Napoli città dei VIP: dopo Robert De Niro, arriva anche Keanu Reeves – FOTO

Keanu Reeves è atterrato a Capodichino, a Napoli, ed è stato subito riconosciuto dai presenti che hanno cercato di strappargli selfie e autografi.

L’attore internazionale di Matrix, Keanu Reeves, è atterrato oggi all’aeroporto di Capodichino, a Napoli, suscitando l’entusiasmo dei presenti che hanno colto l’opportunità di scattare foto e selfie con l’attore. Questo è il secondo “avvistamento” di una celebrità a poche ore di distanza, dopo quello di Robert De Niro.

L’attore canadese non è nuovo a visite in Italia, ma è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata. Si sa che ha una sorella che vive nel nostro paese, ma la sua residenza esatta è sempre stata un mistero. Al momento, non è chiaro se la visita di Keanu Reeves sia legata a impegni lavorativi o sia semplicemente una vacanza nel capoluogo partenopeo, come hanno fatto altre star internazionali in passato.

Si specula che l’attore potrebbe essere un ospite a sorpresa al Festival del Cinema di Giffoni 2023, che si sta tenendo in questi giorni nel Cilento. Nonostante il suo nome non compaia nella “programmazione” ufficiale dell’evento, è possibile che Keanu Reeves sia giunto in Italia per parteciparvi in modo inaspettato.

Proprio pochi giorni fa, il celebre Robert De Niro è stato “scoperto” mentre pranzava al ristorante Mimì alla Ferrovia di Napoli. L’attore italo-americano si trova in vacanza con la sua famiglia, visitando la città di Napoli e la costa sorrentina. Dopo aver visitato il Tesoro di San Gennaro in Duomo, De Niro si è concesso un pranzo presso il rinomato ristorante situato nella zona della Stazione Centrale di Piazza Garibaldi. Durante il pasto, ha assaporato i piatti tipici della cucina partenopea, tra cui il peperone imbottito, e ha persino conversato in napoletano, suscitando grande simpatia e il divertimento dei presenti, evento prontamente condiviso sui social network.