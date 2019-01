Il Napoli cede Rog in prestito. Tre squadre in fila. I dettagli

Il Napoli cede Rog in prestito. Il croato non ha davvero mai convinto, potrebbe lasciare dopo la gara con la Lazio (giocherà al posto di Allan). Tre squadre in fila.

NAPOLI. Rog non ha mai convinto per questo motivo il club di De Laurentiis si è deciso a cederlo in prestito.

Marko Rog, scrive Repubblica, ha bisogno di continuità e almeno tre squadre gliela garantiscono. In Italia si sono fatte sotto il Cagliari, il Genoa e il Parma che col Napoli ha un rapporto privilegiato considerando le tante operazioni di mercato ( Inglese, Sepe, Grassi) realizzate quest’estate.

In Germania, invece, ci ha fatto un pensierino lo Schalke 04. Il ds Giuntoli sceglierà con calma: l’operazione dovrebbe sbloccarsi dopo il 20 gennaio. Per il match contro la Lazio, infatti, Allan è squalificato e Hamsik probabilmente sarà ancora assente per infortunio (il capitano dovrebbe recuperare per il Milan). La decisione, del Napoli, però, sembra presa. Rog non sarebbe sostituito. Con un solo addio, infatti, il Napoli non avrebbe bisogno di un nuovo innesto.

La partenza di Rog però consentirebbe al Napoli di inserire Younes nella lista Uefa e schierarlo in Europa League.