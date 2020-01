Il Napoli vuole Carrasco. Giuntoli voleva tenere segreta la trattativa. L’esterno Belga vuole lasciare il Dalian per tornare in Europa.

Oggi comincia ufficialmente il calciomercato invernale. Gli azzurri sono impegnati sul fronte centrocampisti, Lobotka è vicinissimo ma si lavora anche ad altre trattative più o meno segrete. Il nome nuovo per il mercato azzurro è quello di Yannick Ferreira Carrasco, talentuoso calciatore belga attualmente in forza al Dalian Yifang di Marek Hamsik e Benitez, come ha svelato il corriere dello sport:

“Lobotka più Koutris e si arriva a Yannick Carrasco (26), un colpo che Giuntoli avrebbe tenuto volentieri nascosto, se dalla Cina non fosse arrivata la vocina indiscreta: l’esterno belga, dopo due anni al Dalian Yifang, il club allenato da Rafa Benitez e nel quale gioca Marek Hamsik, avrebbe (anzi ha) voglia di tornare in Europa, in un calcio che lo tenga sempre sotto la lente d’ingrandimento del Ct della propria Nazionale”.