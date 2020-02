Napoli, Carlo Alvino sul rinvio di Juve-Inter: "Comandano tutto loro"

Carlo Alvino interviene sul rinvio di Juventus-Inter.



La decisione della lega di serie A di rinviare Juventus-Inter ed altre quattro partite ha generato una serie infinita di polemiche e di sospetti. Il giornalista di Tv Luna Carlo Alvino ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli, non usa mezze misure per esprimere il proprio pensiero su questa bruttissima vicenda del calcio italiano:

“Io veramente ci sto capendo poco a questo punto, al primo posto c’è la salute del cittadino, non ci sono dubbi, ma vedo più interesse sul riposo dei giocatori, che sulla salute della gente. L’unica vera soluzione che metterebbe tutti d’accordo è quella di sospendere tutto il campionato di Serie A, degli Europei non me ne fotte! Siamo sicuri che gli Europei si giocheranno alla luce di quello che succede? La verità che Juve-Inter è stata rinviata per le pressioni forti fatte dalla proprietà bianconera, è chiaro che comandino loro su tutto“.

Carlo Alvino aggiunge: “Le porte chiuse non sono un provvedimento giusto, il ministro Spadafora deve sospendere tutto il campionato, non solo alcune partite. Bisogna capire se questa è una emergenza oppure una caccia alle streghe, io questa cosa non ho capito, parliamoci chiaro. La verità che andava fatta una scelta coraggiosa e basta, tutto il campionato andava fermato, senza fare alcuna distinzione“.