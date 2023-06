“Napoli capitale del Mediterraneo. Rivoluzione non solo nel calcio”

Roberto Napoletano punta su un aspetto. Napoli è capitale del Mediterraneo: rivoluzione non solo nel calcio

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto il giornalista Roberto Napoletano.

“Quello che è accaduto a Napoli è il segno di una rivoluzione che non riguarda solo il calcio, ma l’intero movimento. Napoli è la capitale del mediterraneo e domani racconteremo di questa capitale che fa vincere l’Italia in Europa. Se analizziamo gli ultimi dati, sono i paesi del sud europa che evocano all’Europa di cadere in recessione. Il mondo si è capovolto, il nuovo nord è il Sud e Napoli è il centro del nuovo Mondo. Mentre le grandi società fanno debiti e hanno risultati inferiori, il Napoli vince lo scudetto con un risultato storico, guadagnando senza indebitarsi. C’è una crescita dell’economia, un desiderio di Napoli nel modo e la festa di ieri è stata bellissima. Dentro la squadra campione d’Italia c’è un valore cosmopolita pazzesco e il tutto, in una città che ha uomini di qualità”.

Napoletano valuta i vari aspetti positivi dello Scudetto per Napoli

“A Napoli c’è una metropolitana bellissima, c’è un aeroporto internazionale, per non parlare delle vie del mare per cui c’è il contesto per mettersi nelle condizioni di quello che vale. E Napoli lo sta facendo”.