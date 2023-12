Napoli Braga, Caressa: “Anguissa il migliore in campo, a Kvaratskhelia non ne va dritta una””

Il telecronista di Sky Sport, Fabio Caressa, commenta la prestazione degli azzurri in Napoli Braga.

“Anguissa migliore in campo per il Napoli, ma anche Di Lorenzo ha fatto bene. Kvaratskhelia cerca ancora il gol: prova a centrarlo davvero in tutti i modi e si dispera, quando non arriva. Non gliene va dritta una. Napoli padrone assoluto della partita e del campo: detta i tempi nei primi 45 minuti, gestisce nella ripresa”.

“Ci sono degli uomini che, tuttavia, sembrano mancare nello spunto: manca un po’ la velocità di Osimhen, manca la stoccata decisiva di Kvara… In questo, sono ancora in ritardo. Fisicamente, devono migliorare. De Laurentiis, comunque, sarà soddisfatto: vincere in Champions non è mai facile ed arrivare a giocarsi gli Ottavi di Finale è già un bel risultato”.

“Buona la gara di Natan: non sempre molto impegnato, però positivo. L’unica buona notizia che manca al Napoli, in fin dei conti, è solo il gol di Kvaratskhelia”.