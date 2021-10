Napoli-Bologna, i convocati di Mihajlovic: assenza importante in attacco

Napoli-Bologna arriva la lista dei convocati di Sinisa Mihajlovic che giovedì 28 ottobre sfiderà la squadra di Spalletti allo stadio Maradona. Mihajlovic in conferenza stampa ha fatto i complimenti a Spalletti ed ha esaltata Osimhen definendolo: “Ignorante e decisivo, più di Lukaku”. Nella lista dei convocati di Mihajlovic, però, manca Arnautovic. L’attaccante austriaco ha dovuto issare bandiera bianca, come aveva fatto percepire proprio l’allenatore serbo durante il colloquio con i giornalisti.

Bologna: i convocati di Mihajlovic

Portieri: Bagnolini, Bardi, Skorupski.

Difensori: Binks, De Silvestri, Dijks, Hickey, Mbaye, Medel, Theate.

Centrocampisti: Dominguez, Schouten, Svanberg, Vignato, Pyyhtia (33).

Attaccanti: Barrow, Cangiano, Orsolini, Sansone, Santander, Skov Olsen, Van Hooijdonk.

Spalletti recupera Insigne

Anche Luciano Spalletti ha parlato con i giornalisti alla vigilia del match Napoli-Bologna. Il tecnico ha assicurato la presenza di Lorenzo Insigne, anche se bisognerà capire se giocherà dal primo minuto. Spalletti potrebbe fare un minimo di turnover. Uno dei candidati a restare fuori è Zielinski su cui stanno convergendo molte critiche. Qualche cambio potrebbe esserci in attacco dove Lozano scalpita per giocare da titolare. Difficile cambiare qualcosa in difesa dove Manolas è ancora alle prese con un infortunio, così come Malcuit. A centrocampo si pensa ad un inserimento di Demme magari al posto di Anguissa.