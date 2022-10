Napoli, più forte di tutto: col Bologna vittoria di rabbia e di cuore – Highlights e gol

Napoli-Bologna termina 3-2 gli azzurri tornano in vetta alla classifica di Serie A e rispondono all’Atalanta. Decima vittoria consecutiva per gli uomini di Spalletti.

Spalletti nel Napoli conferma Raspadori prima punta e lancia Ndombele al posto di Anguissa, con il rientro di Mario Rui a sinistra rispetto alla gara con l’Ajax, in campo anche Politano.

Nel Bologna Thiago Motta deve fare a meno di Arnautovic e dà spazio al giovane Zirkzee.

Il Napoli parte benissimo e nei primi trenta minuti ha almeno 4 palle gol nitide. Ma Raspadori su imbeccata di Kvaratskhelia, e lo stesso georgiano non riescono a mandare la palla in rete. A sorpresa in rete ci va il Bologna che al con Zirkzee che al 41 su bella giocata di Dominguez e Cambiaso, trova la rete solo in area.

Ma il Napoli reagisce subito ed al 45 è Juan Jesus a trovare la zampata vincente da calcio d’angolo.

Si va negli spogliatoi sul risultato di parità 1-1. Il Napoli rientra con i cambi di Spalletti: Osimhen e Lozano al posto di Politano e Raspadori. GLi azzurri hanno il sacro fuoco dentro ed al 48′ trova il gol del vantaggio con Lozano. Gli azzurri sembrano padroni del gioco, ma al 51 Barrow dal nulla trova il pareggio, il suo tiro da trenta metri è insidioso ma non sembra irresistibile. Meret è indeciso se bloccare o respingere e commette l’errore.

Il Bologna prende coraggio, ma è il Napoli a sfiorare il vantaggio con Juan Jesus che al 55′ non trova il pallone da calcio d’angolo per qualche millimetro. Un minuto dopo Skorupski in area di rigore calcia su Ndombele ma il francese non riesce a controllare il pallone, si sarebbe trovato da solo davanti alla porta.

Serve il gol e sale in cattedra Kvaratskhelia che con un passaggio illuminante trova un assist al bacio per Osimhen che con un tocco di sinistro supera il portiere avversario.

Il Bologna non si arrende e ci prova prima con Ferguson e poi con Bonifazi, ma non riesce a pareggiare.

Il Napoli fa fatica, si vede anche Demme in campo al minuto 80 al posto di Lobotka, ma gli azzurri avrebbero anche l’opportunità di segnare il gol del 4-2 ma la traversa ferma Zielinski sempre lanciato da Kvaratskhelia.