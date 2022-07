Comproprietà: i de Laurentiis contestatia Napoli e Bari

La Figc ha deciso di posticipare la questione multiproprietà fino al 2028, quindi i De Laurentiis per ora possono tenere sia il Bari che il Napoli senza dover vendere. Ovviamente questo se il Bari non dovesse essere promosso in Serie A. È proprio qui che scatta il malcontento dei tifosi del Bari. Da quando la Figc ha dato il via libera alla proroga, ci sono state tante reazioni. Poi che soddisfatti i De Laurentiis che ora hanno più tempo e maggiore forza di trattativa per cedere una delle società.

Ma ci sono state anche reazioni da parte dei tifosi. A Napoli la contestazione contro Aurelio De Laurentiis è oramai nota, nonostante il presidente da 13 anni consecutivi porti la squadra stabilmente in Europa. Ma il taglio degli ingaggi e la smobilitazione della squadra ha fatto salire il malcontento. Ma ora la contestazione sale di livello anche a Bari. I tifosi pugliesi si sentono condannati a restare in Serie B fino al 2028 e non ci stanno. Non vogliono essere la seconda squadra dei De Laurentiis fino alla data di scadenza della proroga. Tanto che si alza forte la voce che chiede ai De Laurentiis di vendere il Bari. Insomma ogni mondo, è paese.