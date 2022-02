Napoli-Barcellona: dove vederla in chiaro, canale tv e streaming

Napoli-Barcellona è la partita ritorno dei playoff di Europa League si gioca alle ore 21.00 allo stadio Diego Armando Maradona. Match da dentro o fuori che potrebbe finire anche ai supplementari. Con il pareggio 1-1 al Camp Nou e la cancellazione della regola del gol in trasferta, qualsiasi risultato di parità porterà il match ai supplementari.

Entrambi gli allenatori hanno problemi di formazione, con Xavi che recupera Arujo in difesa, mentre Spalletti ritrova Insigne che parte titolare.

Napoli-Barcellona: dove si può vedere in tv

La partita sarà trasmessa da Dazn e Sky. Il match verrà trasmesso sul canale Sky Sport uno HD, Sky Sport 4k, Sky Sport 252 . Ma Napoli-Barcellona si potrà vedere anche in chiaro attraverso il canale Tv8 del digitale terrestre.

Per chi volesse vedere la partita in streaming si può collegare alle applicazione di Dazn e Sky, attraverso il proprio smartphone, pc, tablet o console come Playstation e Xbox, ma anche con Fire Stick di Amazon.

Inoltre Napoli-Bacellona può essere vista attraverso al sezione streaming del sito Tv8.it.

Le probabili formazioni

Probabile formazione del Napoli: (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti.

Probabile formazione Barcellona: (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Piqué, Araujo, Jordi Alba; Pedri, Busquets, F. De Jong; Traoré, Aubameyang, Ferran Torres. Allenatore: Xavi.

ARBITRO: Karasev (Rus)

GUARDALINEE: Demeshklo, Lunev

IV UOMO: Levnikov

VAR: Van Boeke (Ola)

AVAR: Higler (Ola).