Dries Mertens parla alla vigilia di Napoli-AZ Alkmaar. Il belga vuole la finale di Europa League ed elogia il compagno Victor Osimhen.

Napoli-AZ Alkmaar, Dries Mertens in conferenza stampa ammette: “Voglio la finale di Europa Legaue“. L’attaccante del Napoli insieme a Gennaro Gattuso, ha parlato alla viglia della prima uscita ufficiale del gruppo azzurro in Europa. Ecco le sue parole:

“La mia spalla sta bene . Finale di Europa League?, guardiamo l’esempio dell’Inter per come ha fatto lo scorso anno vogliamo provarci perché abbiamo un grande gruppo.

Noi oggi più competitivi? Sì e no. Non dimentichiamo che abbiamo perso calciatori importanti anche se ne sono arrivati altri. Più passa il tempo e più diventiamo forti. Stiamo lavorando bene in allenamento e stiamo crescendo”.

Mertens su Napoli-AZ Alkmaar, ha poi aggiunto: “Hanno giocatori forti, giovani e con un grande futuro. Se non sei sveglio puoi anche perdere e prendere tantissimi gol. Speriamo di riuscire a fare bene”.

Dries Mertens parla di Osimhen e del nuovo ruolo. “Con Osimhen è cambiato tanto il modo di giocare. Con lui abbiamo più profondità e l’abbiamo visto contro l’Atalanta. Mi tiene la difesa lontana, poi giocando più dietro tocco più palle. Arriviamo in area avversaria con più elementi. Quando giocavamo come prima punta non attaccavo sempre lo spazio, ma venivo a giocare ogni palla. Oggi segniamo di più? Quando c’è un cross siamo con più giocatori in area, questo era il punto debole dell’anno scorso”.