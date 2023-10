Napoli, Auriemma: “Ho una richiesta dei tifosi per De Laurentiis”

Raffaele Auriemma, giornalista e conduttore sia televisivo che radiofonico, ha analizzato il momento del Napoli.

Notizie calcio Napoli – Il giornalista Raffaele Auriemma si microfoni di Tele A, ha parlato del momento del Napoli, soffermandosi sul clima ostile nei confronti di Rudi Garcia. Auriemma ha anche commentato la scelta di far partire titolare Elmas contro il Milan.

Cosa pensano i tifosi del Napoli del momento attuale della squadra e dell’allenatore Rudi Garcia?

Il Napoli si trova a sette punti di distanza dall’Inter, leader della Serie A, dopo solo dieci giornate. Raffaele Auriemma, ha raccontato il clima di insoddisfazione tra i tifosi e alcune scelte tattiche discutibili fatte da Rudi Garcia.

Secondo Raffaele Auriemma, c’è un clima molto ostile nei confronti dell’allenatore Rudi Garcia tra i tifosi del Napoli.

Raffaele Auriemma ha rivelato che molti tifosi del Napoli gli hanno fatto la stessa domanda: “Quando De Laurentiis caccia Garcia?”. Questo suggerisce un crescente malcontento tra la base di tifosi riguardo alla gestione della squadra da parte dell’allenatore.

Auriemma ha anche sollevato dubbi sulle scelte tattiche di Garcia, in particolare l’inclusione di Elmas nella formazione titolare contro il Milan, una mossa che secondo lui potrebbe essere stata suggerita da terze parti:

“Come mai è partito titolare col Milan? Secondo me qualcuno ha suggerito al tecnico di far giocare il macedone”, ha detto Auriemma. “Elmas è stato poco utilizzato da Garcia, per questo penso sia stato indotto a fare certe scelte“.

Per rimanere aggiornati sulle ultime notizie e analisi riguardanti il Napoli, non dimenticate di seguire Napolipiu.com. Condividete questo articolo sui vostri social media e fateci sapere cosa ne pensate nei commenti!