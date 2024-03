Napoli-Atalanta, maglia speciale e fascia da capitano per Juan Jesus. I tifosi preparano una sorpresa

Juan Jesus potrebbe indossare una maglia speciale e ricevere la fascia di capitano contro l’Atalanta. Anche i tifosi preparano gesti simbolici a suo sostegno.

Juan Jesus sarà sicuramente il grande protagonista nel clima pre-partita in vista di Napoli-Atalanta. Come riporta La Repubblica, la società azzurra starebbe preparando diverse iniziative per manifestare vicinanza e sostegno al difensore brasiliano dopo il caso Acerbi.

La maglia speciale “Io sto con JJ”

In campo Juan Jesus potrebbe indossare una maglia celebrativa con la scritta “Io sto con JJ” per lanciare un chiaro messaggio di vicinanza da parte del club e della squadra.

La fascia di capitano

Oltre alla maglia speciale, il Napoli starebbe valutando anche di affidare la fascia di capitano allo stesso Juan Jesus, in un gesto dal forte valore simbolico dopo i recenti avvenimenti.

L’attesa dei tifosi

Ma non solo, la nota del quotidiano apre anche ad attese iniziative della tifoseria: “Si prevede che i tifosi azzurri facciano qualcosa di simbolico sugli spalti per dimostrargli vicinanza”.

Possibili cori, striscioni o coreografie da parte del pubblico del Maradona per abbracciare idealmente Juan Jesus e condannare ogni forma di discriminazione.

Il caso Acerbi non è ancora chiuso

Intanto tiene ancora banco la vicenda della decisione del Giudice Sportivo sull’assoluzione di Acerbi. Secondo il giornalista Paventi che ha parlato a Sky Sport, “è probabile che tra non molto Acerbi parlerà e chiarirà la vicenda dicendo la sua”.

Una partita quindi attesa e carica di significati ulteriori quella di sabato tra Napoli e Atalanta. Con Juan Jesus grande protagonista e destinatario di una serie di gesti concreti da parte della società, della squadra e probabilmente anche dei tifosi per stargli idealmente vicino.