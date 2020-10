Napoli-Atalanta Live. La cronaca della gara dal San Paolo. Highlights e gol del match della quarta giornata di serie A 2020/2021.

Napoli-Atalanta, dopo la sosta per le Nazionali, la Serie A riprende con quello che, insieme al derby di Milano, è certamente da considerarsi il big match della quarta giornata.

Si annuncia una partita dai notevoli spunti tecnico-tattici. La squadra di Gattuso è riuscita a mantenere la porta inviolata nei due incontri disputati. Oggi sarà dura continuare il filotto contro un’Atalanta capace di segnare quattro reti in tutte le prime tre gare stagionali di campionato (mai successo nella storia della Serie A).

FORMAZIONI UFFICIALI

Il Napoli ha diramato le formazioni ufficiali, Gattuso schiera il 4-2-3-1: Ospina – Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Hysaj – Bakayoko, Fabian Ruiz – Lozano, Mertens, Politano – Osimhen.

Accanto a Gattuso, in panchina, siederanno Ghoulam, Meret, Maksimovic, Lobotka, Llorente, Mário Rui, Malcuit, Contini, Demme, Petagna e Rrahmani.

L’Atalanta risponde con il solito 3-4-2-1: Sportiello; Toloi, Romero, Palomino; Depaoli, De Roon, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. All. Gasperini

GIUNTOLI BACCHETTA MILIK

Cristiano Giuntoli DS del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky sport, prima di Napoli-Atalanta. Ecco le sue parole:

VIGILIA DI NAPOLI ATALANTA

“Non pensiamo mai agli anni precedenti. Si pensa al presente, fatto di grandi emozioni sul campo e meno emozioni fuori dal campo. Non pensiamo a quello che è stato, ma a ciò che c’è da fare”.

OSIMHEN

“I numeri parlano chiaro, Osimhen è un ragazzo che riesce a creare molti spazi e a lavorare molto per la squadra. Attacca sempre la linea offensiva e i pali. In futuro farà sicuramente grandi cose. Se è da doppia cifra di gol? Sì, credo di sì”.

MANCATA CESSIONE DI MILIK

“Il Covid-19 è stato una spada di Damocle per qualsiasi azienda e lo sarà a prescindere anche per il Napoli. Ma abbiamo una proprietà forte, veniamo da gestioni molto ferme, e razionali. Il Napoli riuscirà a riemergere anche dopo questo periodo”.

KOULIBALY MIGLIOR ACQUISTO

“Ce ne sono diversi. Da Zielinski a Mertens, passando per Insigne. Il Napoli ha patrimonializzato tanto. Il discorso Milik è più suo. Gli abbiamo forte più volte il rinnovo, lui invece voleva andare via. Noi abbiamo fatto altre scelte e la conseguenza è naturale”.

SENTENZA JUVE -NAPOLI

“Abbiamo provato a fare bene nel quotidiano, approfittando della situazione per restare insieme e programmare tutti insieme il futuro”.

NAPOLI-ATALANTA LIVE SECONDO TEMPO

Il Napoli cala il poker al San Paolo. Primo goal di Osimhen in serie A, doppietta di Lozano e Politano. La squadra di Gasperini devastata dalle azioni degli azzurri di Gattuso.

Comincia il secondo tempo

46′ Sostituzione José Luis Palomino Berat Djimsiti

47′ Gasperini sistema i suoi con la difesa a quattro.

50′ Iličić controlla il pallone al limite dell’area e serve l’accorrente De Roon, il cui tiro termina a lato non di molto.

55′ Sostituzione ATALANTA: finisce la partita di Gómez; entra Sam Lammers.

61′ Sostituzione NAPOLI: esce Politano; entra Ghoulam.

62′ MERTENS! Sugli sviluppi di un corner da lui stesso battuto, il belga si esibisce in un tiro improvviso che costringe Consigli a un tuffo spettacolare per evitare il quinto gol.

63′ Sostituzione ATALANTA: finisce qui il match di Josip Iličić; entra Ruslan Malinovskyi.

69′ Gol Sam Lammers

75′ Sostituzione NAPOLI: esce Mertens; dentro Stanislav Lobotka.Sostituzione Tiemoué Bakayoko Kévin Malcuit.

79′ Cartellino Giallo Hirving Rodrigo Lozano Bahena

81′ AMMONITO DJIMSITI, per un intervento in ritardo su Osimhen.

82′ Sostituzione ATALANTA: esce Gosens; entra Luis Muriel.

83′ Sostituzione Victor James Osimhen Andrea Petagna. Sostituzione Fabián Ruiz Peña Diego Demme.

FINE PARTITA: NAPOLI-ATALANTA 4-1. Doppietta di Lozano e reti di Osimhen e Politano. Per l’Atalanta, gol della bandiera di Lammers.

NAPOLI-ATALANTA LIVE: PRIMO TEMPO

Inizio primo tempo di NAPOLI-ATALANTA. L’arbitro è il signor Marco Di Bello. La palla è mossa dai padroni di casa.

Il belga, molto dolorante alla spalla, rimane a terra, costringendo lo staff medico a entrare in campo.

3′ Avvio di partita vivace, con le due squadre molto attive in pressing. Il Napoli veste la maglia azzurra; l’Atalanta, invece, indossa una divisa bianca con inserti e numerazione blu.

4′ OCCASIONE NAPOLI! Politano conduce una ripartenza e recapita il pallone nel cuore dell’area, dove Lozano è pronto per la girata ma non preciso nella mira.

7′ Hysaj cerca Mertens in profondità, ma subisce una spallata vigorosa da Romero, in protezione dell’uscita di Sportiello.

9′ Il belga, molto dolorante alla spalla, rimane a terra, costringendo lo staff medico a entrare in campo.

10′ Dopo una sosta ai box, Mertens rientra sul prato del San Paolo.

11′ Osimhen, pescato da Lozano, converge e batte a rete. Non difficile la parata di Sportiello.

12′ Insiste il Napoli. Hysaj si mette in proprio ma viene murato dalla difesa nerazzurra.

13′ Ancora Osimhen, questa volta trovato da Mertens. Anche in questo caso, il tiro dell’attaccante nigeriano è debole e centrale.

15′ Molto bene il Napoli in transizione. Poi l’azione non si sviluppa in maniera pericolosa. I padroni di casa, tuttavia, sembrano essere più in partita al momento.

18′ Combinazione sulla destra tra Di Lorenzo e Politano. E’ l’ex Sassuolo ad andare al tiro dalla distanza, guadagnando il corner. Sugli sviluppi del tiro d’angolo, tiro-cross di Mertens che non impensierisce Sportiello.

20′ Ancora lo spunto di un ispirato Politano, che semina scompiglio e poi centra per Mertens: il tiro del belga è ribattuto.

23′ Gol Hirving Rodrigo Lozano Bahenaù

27′ Gol Hirving Rodrigo Lozano Bahena

30′ Gol Matteo Politano. Dalla sua zolla preferita, esplode un sinistro che trafigge Sportiello. Tris del Napoli. Atalanta annichilita e incapace di reagire.

PILLOLA STATISTICA: Alla 4ª giornata di campionato, Hirving Lozano ha già eguagliato il bottino di gol della scorsa Serie A (quattro).

33′ Destro fiondato di Osimhen dall’interno dell’area. Sportiello si rifugia in corner.

38′ AMMONITO TOLOI, per fallo su Osimhen.

39′ L’Atalanta sta concedendo in continuazione dei duelli tre contro tre in campo aperto agli attaccanti del Napoli.

GOL! NAPOLI-Atalanta 4-0! Rete di Osimhen. L’ex Lilla riceve direttamente un rilancio di Ospina, complice un salto fuori tempo di Romero, e da fuori area scaglia un destro che infila ancora una volta Sportiello.

-premi f5 per aggiornarle il live di Napoli-Atalanta-