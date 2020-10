Napoli-Atalanta: le formazioni ufficiali, Bakayoko titolare

Il Napoli che sfida l’Atalanta parte con Tiémoué Bakayoko titolare, il centrocampista francese è alla prima con la maglia azzurra.









Gattuso non rinuncia ai quattro attaccanti e schiera Bakayoko titolare contro l’Atalanta. Novità assoluta della squadra partenopea. Senza Zielinski in mediana, il tecnico calabrese ha voluto affidarsi al giocatore ex Monaco che può garantire la rottura del gioco avversario. Sarà un banco di prova non semplice per Bakayoko, impegnato contro l’Atalanta di Gasperini partita già a razzo in questo campionato e intenzionata a prendere i tre punti anche al San Paolo.

Napoli-Atalanta: le formazioni ufficiali

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian; Bakayoko; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen. All. Gattuso

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Palomino; Depaoli, De Roon, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. All. Gasperini

Napoli-Atalanta dove vederla in tv

La sfida tra Napoli e Atalanta sarà trasmessa in diretta televisiva in esclusiva sui canali Sky Sport Serie A al canale 202 e 249 del satellite, oppure al 473 e 483 del digitale terrestre, o su Sky Sport al canale 251 del satellite. La sfida Napoli-Atalanta delle 15 può essere vista anche in streaming su Sky Go o su NowTw, attraverso app o computer.