Napoli all’assalto di Boga, ma il Chelsea ha il diritto di recompra

Il Napoli guarda al calciomercato cominciando a sondare il terreno per alcuni talenti della Serie A, tra questi c’è Jeremie Boga attaccante del Sassuolo.

Aurelio De Laurentiis ha già dato il suo benestare per mettere in piedi l’operazione che ha come obiettivo quello di portare Boga al Napoli. Una missione non semplice dato che l’attaccante classe 1997 è esploso in questa stagione, mettendo in mostra tutte le sue qualità fisiche e tecniche. Strapparlo al Sassuolo è già complicato, ma potrebbe essere ancora più difficile trattare con Chelsea. Il club di Londra ha il diritto di recompra a 15 milioni di euro, un’opportunità che difficilmente si faranno scappare.

Secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport il Napoli è comunque intenzionato a provarci fino alla fine, anche perché le qualità del calciatore africano nato a Marsiglia sono indiscutibili. Velocità, facilità di dribbling e senso del gol sono le armi migliori del calciatore che deve migliorare la fase difensiva. Con il benestare del presidente del Napoli si può cominciare a tessere la tela per riuscire a concretizzare un’operazione che porterebbe un calciatore di sicuro valore in maglia azzurra.

I numeri di Boga

Fino ad ora in Serie A Jeremie Boga ha giocato 23 partite collezionando 1785 minuti in campo mettendo a segno 7 reti e 4 assist. Oramai nel Sassuolo è diventato il pericolo pubblico numero uno. Il calciatore parte come esterno sinistro d’attacco, ma riesce ad adattarsi anche per un ruolo più centrale. Il suo valore di mercato è stimato intorno ai 20 milioni di euro tra transfermarkt.it ma difficilmente si potrà comprare per meno di 30/40 milioni di euro, se le sue prestazioni dovessero continuare ad essere di alto livello. Intanto sul calciatore si sono poggiati gli occhi di mezza Serie A, anche se è il Chelsea che lo ha impugno avendo la possibilità di poterlo acquistare senza trattativa.