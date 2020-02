Il Napoli continua gli allenamenti in vista della sfida di Champions League con il Barcellona. Il report da Castel Volturno: ancora differenziato per Koulibaly.

Kalidou Koulibaly non ci sarà per la sfida con il Barcellona, oramai è assodato che il difensore senegalese dovrà dare ancora una volta forfait. Il Napoli si allena al training center di Castel Volturno. Anche oggi gli uomini di Gennero Gattuso hanno lavorato in vista della sfida di Champions League, prevista per martedì 25 febbraio allo stadio San Paolo di Napoli. Il report dell’allenamento parla di Koulibaly che ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Fernando Llorente non si è allenato per sintomi influenzali, mentre Kevin Malcuit ha svolto lavoro in palestra e campo. Il restante della rosa ha svolto allenamento sul campo, tra esercizi fisici e tattici. Molto lavoro sul possesso palla, arma che potrebbe essere fondamentale per cercare di evitare di dover sempre difendere contro il Barcellona.

Napoli-Barcellona: la sfida della vita

Gennaro Gattuso chiede concentrazione e grinta in campo in ogni partita, ancora di più quando si tratta di giocare con il Barcellona. La squadra spagnola è data in stato di crisi, ma resta sempre una formazione tra le più forti al mondo. Ecco perché il tecnico del Napoli punterà su una formazione tipo per sfidare i blaugrana. Difficilmente ci saranno stravolgimenti nella formazione ideale. Ospina oramai è deciso come titolare, mentre in difesa Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic e Mario Rui sono praticamente sicuri di un posto da titolare. Demme è un pilastro del gioco azzurro e giocherà, così come Zielinski. Gattuso è convinto delle potenzialità di Fabian Ruiz, che lo ha ripagato anche con il gol a Brescia. Lo spagnolo dovrebbe giocare con ogni probabilità dal primo minuto. Elmas, dopo le ultime buone prestazioni, può tornare in panchina. In attacco spazio ai tre tenori: Callejon, Mertens, Insigne.