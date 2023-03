Napoli ai quarti di Champions. Moggi: “Ecco chi saà la prima finalista”

L’ex dirigente di Napoli e Juventus, Luciano Moggi, si è espresso sul paggaggio del Napoli ai quarti di finale della Champions League.

Luciano Moggi ha dichiarato che la squadra partenopea arriverà fino in fondo alla competizione. Moggi ha affermato che il Napoli, sotto la guida di Luciano Spalletti, sta dimostrando tutta la sua forza e la sua determinazione in Europa, grazie ad un ruolino praticamente perfetto: sette vittorie e una sola sconfitta, con venticinque gol segnati e solo sei subiti.

L’ex dirigente, intervistato durante la trasmissione Diretta Stadio su 7 Gold, ha espresso le sue convinzioni sulle squadre italiane rimaste in gara nella competizione, dicendosi meno fiducioso riguardo alle loro prestazioni. Secondo Moggi, il Napoli ha tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo e diventare la prima finalista della Champions League.



“Io ritengo che il Napoli andrà in finale di Champions League. La squadra di mister Luciano Spalletti, nel corso della competizione europea, sta dimostrando tutta la sua forza. Sono invece meno fiducioso per quello che concerne le altre due squadre italiane, Inter e Milan, impegnate ai quarti di finale”.

Il successo del Napoli sull’Hentracht e la qualificazione ai quarti rappresenta un risultato storico per il club, che mai prima d’ora era riuscito ad arrivare così avanti nella competizione. Il pubblico partenopeo, così come il presidente De Laurentiis e la squadra, hanno accolto con grande entusiasmo la qualificazione ai quarti di finale, con la speranza di poter arrivare il più lontano possibile nella competizione europea e riportare la città di Napoli al centro della scena calcistica internazionale.