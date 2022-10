Napoli: aggrediti quattro tifosi dell’Ajax, uno accoltellato a piazza Bellini

Sono quattro i tifosi dell’Ajax aggrediti a Napoli, uno è stato accoltellato in piazza Bellini.

Follia per le strade di Napoli dove alcuni tifosi dell’Ajax sono stati aggrediti in tre distinti episodi nella serata di ieri. Il bilancio è di quattro persone aggredite, il tutto è avvenuto poche ore prima della sfida Napoli-Ajax di Champions League. Tre olandesi hanno avuto bisogno di cure mediche e sono finiti in ospedali.

La prima aggressione è stata registrata a Largo Banchi nuovi, nel centro storico di Napoli. Due tifosi olandesi sono stati presi di mira presumibilmente da ultras azzurri. Uno di loro ha riportato ferite alle testa, curato all’ospedale Vecchio Pellegrini è stato giudicato guaribile in 15 giorni. L’altro episodio si è registrato in via Medina, anche in questo caso sono stati aggrediti due tifosi olandesi nei pressi di una trattoria, uno di loro ha dovuto recarsi all’ospedale del Mare per essere curato.

Napoli-Ajax: accoltellato un tifoso olandese

In questo caso l’accoltellamento di un tifoso dell’Ajax si è registrato nei pressi di piazza Bellini. Un ragazzo di 21 anni è stato accerchiato da un gruppo di ultras del Napoli ed ha subito due coltellate ad una gamba. Il tutto avvenuto nella notte tra lunedì e martedì, quando il giovane intorno all’1.30 stava raggiungendo alcuni connazionali in piazza Bellini. Secondo quanto scrive Repubblica il giovane è stato “circondato, immobilizzato, insultato. Quindi è stato colpito due volte, riportando lesioni guaribili in 21 giorni. E’ stato poi soccorso in ambulanza e medicato al pronto soccorso dell’ospedale dei Pellegrini, dove i sanitari lo hanno dimesso dopo un paio d’ore“.