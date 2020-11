Mughini offende Maradona a stasera Italia: “Era disperato”, il web insorge

Giampiero Mughini offende Maradona lo fa deliberatamente nel giorno della morte del più grande calciatore di tutti i tempi.

Sarà che non ha mai voluto indossare la casacca bianconera, perché troppo affezionato al Napoli ed ai napoletani. Ma anche nel giorno della sua morte, Giampiero Mughini offende Maradona lo fa durante il programma ‘Stasera Italia’ in onda su Rete 4 che ha fatto uno speciale sulla morte dell’ex Pibe de Oro. “Diego era sfatto, frantumato, disperato da anni. Le ultime immagini sono immagini raccapriccianti dal punto di vista umano e lo dico con commozione. Ma era un essere sfatto per le sue abitudini e ora lo facciamo diventare un santo, ma no. Un grande atleta sì, ma molto drammatico e contraddittorio“.

Mughini offende Maradona ed il web insorge. Sono tantissimi i messaggi di protesta contro il programma ‘Stasera Italia’ ma anche contro lo stesso Mughini. Le bacheche dei vari social sono piene di messaggi che chiedono le scuse di Mughini o la rimozione da qualsiasi programma televisivo. Le parole pronunciate su Maradona, proprio nel giorno della sua morte, hanno reso ancora più impopolare un personaggio che a Napoli era tutt’altro che amato. Durante la giornata, invece, sono stati tanti i messaggi sinceri di cordoglio lasciati per Maradona, da Pelé a Messi.