Morte Maroni: lo striscione dei tifosi del Napoli fa scattare la bufera – Foto

I tifosi organizzati del Napoli hanno esposto uno striscione dopo la morte di Roberto Maroni, ex Ministro dell’Interno del governo.

Una delle misure introdotte da Roberto Maroni fu quella della tessera del tifoso. Un provvedimento che tanti gruppi organizzati in tutta Italia ha contestato. “Non ci tesseriamo” è stato uno degli slogan più frequenti degli ultimi anni. Da Nord a Sud la misura di Maroni non è piaciuta a tanti tifosi dei gruppi organizzati, introdotta per cercare di debellare la violenza negli stadi italiani.

Ieri dopo la morte di Roberto Maroni è stato esposto uno striscione dai tifosi del Napoli. Striscione in cui c’è scritto: “Volevi vederci morti, ma noi abbiamo visto morire te. Mai tesserati“. Una frase che ha fatto scattare la bufera sui social, con i gruppi organizzati del Napoli additati come violenti e facinorosi, facilmente inclini alla violenza. Anche la Digos ha aperto un’indagine sullo striscione esposto contro l’ex ministro dell’Interno Roberto Maroni. Protesta la Lega campana che in una nota ha espresso “profonda amarezza e vergogna per il disgustoso striscione”, esposto da quella che indubbiamente è “sempre più una minoranza di un tifo organizzato che oggi, dopo questo gesto, si allontana dai successi della squadra e di un pubblico che, invece, ha sempre onorato con passione inconfondibile i valori dello sport”.