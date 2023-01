Montuori: “Politano lo avrei sostituito subito, non gioca per la squadra”

Gennaro Montuori boccia Matteo Politano dopo la brutta prestazione fatta registrare durante Napoli-Cremonese di Coppa Italia.

L’ex capo ultras ed ora conduttore Tv ha parlato durante il programma Tifosi Napoletani, in onda su Tele A. Politano aveva giocato un’ottima partita durante Napoli-Juventus, ma anche lui con la Cremonese non ha brillato. L’ex Sassuolo è entrato in campo solo a partita già cominciata ma non ha inciso.

“Personalmente avrei sostituito Politano dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo. Io penso che questo calciatore in alcune situazioni non giochi per la squadra, ma cerchi frequentemente la soluzione personale” dice Montuori che aggiunge: “Si è visto che anche Victor Osimhen era furioso, se lo voleva mangiare, perché non gli ha servito un pallone d’oro”.