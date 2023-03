Montuori: “La nazionale italiana a Napoli non la rivedremo più”

Italia-Inghilterra: Gennaro Montuori nel corso della trasmissione “tifosi napoletani” ha commentato la sconfitta della nazionale a fuorigrotta.

La partita tra Italia e Inghilterra allo stadio Maradona ha lasciato un retrogusto amaro tra i tifosi partenopei. La sconfitta per 1-2 della Nazionale azzurra ha deluso le aspettative dei tifosi, soprattutto quelli, che si aspettavano un grande vittoria degli azzurri.

Gennaro Montuori, ha espresso il suo pensiero dai microfoni di “Tifosi Napoletani” su Tele A: “Io penso che non vedremo più l’Italia a Napoli, questo è il mio parere. L’Italia si aspettava un grande entusiasmo da parte dei tifosi partenopei, ma non c’è stato. Lo stadio, per noi, è diventato una sorta di teatro. Il clima per la Nazionale è stato di conseguenza piuttosto freddo”.

Montuori ha poi commentato le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, che in passato ha spesso diviso l’opinione pubblica con le sue prese di posizione: “Il presidente, insieme a Giuntoli, è stato il grande artefice della grande stagione del Napoli. Sono il primo ad elogiarlo, ma deve fare attenzione quando parla, a volte è pericoloso perché con le sue dichiarazioni ha spesso diviso la città”.

Italia-Inghilterra ha lasciato un’impressione negativa tra i tifosi del Napoli, che si sono sentiti poco coinvolti nella partita, riflettendo un sentimento di delusione e di sfiducia nei confronti della Nazionale azzurra.