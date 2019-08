Montella furioso con il Var. Gli Juventini lo appoggiano sui social

I rigori di Fiorentina-Napoli hanno scatenato le ire di Vincenzo Montella. Al tecnico viola si sono associati i tifosi della Juventus.









Fiorentina-Napoli non è stata solo all’insegna del calcio spettacolo ma anche delle polemiche. Nel dopo gara Vincenzo Monetella si è sfogato difronte alle telecamere di sky, e i tifosi della Juventus hanno preso d’assalto i social.

Il tecnico della Fiorentina, ammonito in panchina da Massa si è presentato alle interviste post gara visibilmente nervoso: ”

MONTELLA FURIOSO CON ARBITRI E VAR

“Preferisco fare i complimenti ai ragazzi, ci hanno dato un entusiasmo incredibile. Per tanti episodi non meritavamo questo risultato. Non si capisce perché ci si voglia complicare la vita.

Non meritavamo di perdere, complimenti ai miei ragazzi. Si può discutere di tutti gli episodi, ma è meglio non complicarsi la vita. Non voglio più sentir parlare di Chiesa che è un simulatore, basta! Non si possono perdere partite del genere, noi ci rimbocchiamo le maniche e andiamo avanti.

Mi tengo l’intensità dei ragazzi, il bel gioco e il coraggio. Sono orgoglioso della nostra prestazione, ma la sconfitta è immeritatissima. C’è tanta rabbia, non è il rigore che dà fastidio, ma il ragionamento. La VAR dovrebbe essere un vantaggio, domani, rivedendo la partita starò peggio di oggi. Non riesco a capire il ragionamento”.

Montella ha continuato: “Gli errori li abbiamo sempre accettati. Senza VAR gli errori li accetti meglio. Il fallo di mano sul rigore per noi non lo capisco, da ex giocatore. In quel caso una volta per uno, è la regola. Ma il resto no.



Il Napoli ha sfruttato al meglio anche le mezze occasioni. Sono bravi, si conoscono da tanti anni. Ribery è un campione, in allenamento è esemplare. Coi giovani bisogna insistere, ma puoi lasciare qualcosa per strada. Magari l’esperto nei momenti di difficoltà prende il fallo. Il Napoli negli ultimi 20 minuti non ha piu’ giocato, fa parte del bagaglio di esperienza che presto sarà anche nostro”.









JUVENTINI CONTRO LA VAR

A dare manforte, virtualmente, alle polemiche di Montella ci hanno pensato i tifosi Juventini. Dopo anni passati dalla parte del carnefice per una volta sono vittime e fanno sentire tutta la loro frustrazione, inondando i social con ogni genere di commento su Arbitri e Var:

“Come funziona la Var? A noi annullano un goal regolare, al Napoli regalano un rigore”; “L’arbitro ha aiutato il Napoli”; “Il Napoli non meritava di vincere”; “La Var è inutile? Il Napoli ha avuto un grosso regalo. Non c’era il rigore su Mertens“.