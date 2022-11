Mondiali: Gol esagerato di Richarlison col Brasile: che rovesciata! VIDEO

Richarlison ha messo a segno una doppietta nella partita Brasile-Serbia ai Mondiali in Qatar, secondo gol segnato in rovesciata.

Davvero bellissima la rete con cui Richarlison ha messo a segno il gol del 2-0 contro la Serbia durante la prima partita del Brasile al Mondiale in Qatar. Il giocatore sudamericano dopo aver stoppato la palla si è coordinato eseguendo una rovesciata forte e precisa che non ha lasciato alcuno scampo al portiere avversario.

Un gol quello di Richarlison che si può tranquillamente candidare tra i gol più belli dei Mondiali in Qatar. Già ora rischia anche di vincere il premio, dato che la sua rete è veramente bellissima, oltre che di una difficoltà estrema.

Richarlison e l’acquisto dell’isola

Il giocatore del Brasile aveva fatto parlare di se già prima che mettesse piede sul campo da gioco. Richarlison in una intervista prima dell’avvio dei Mondiali aveva detto: “Cosa farò quando appenderò le scarpette al chiodo? Non credo di averci mai pensato. Non lo so, comprerò un’isola e starò lì da solo con un gruppo di donne“.

Per ora resta il gol bellissimi di Richarlison che ravvivano la competizione. Mondiali in Qatar che sono stati pesantemente contestati anche dal parlamento Europeo che ha accusato la Fifa di corruzione dilagante.